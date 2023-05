Het kabinet wil dat we nog meer gaan fietsen

Het zou om allerlei redenen goed zijn als meer mensen fietsend naar hun werk gaan. Minder files, minder drukte in het OV, minder CO2.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) lanceert daarom vandaag een campagne die er voor moet zorgen dat in 2027 er 20 procent meer gefietst wordt dan in 2017. De helft van alle autoritten is korter dan 7,5 kilometer, een derde korter dan 5. Tv-spotjes en andere uitingen moeten bestuurders ertoe zetten voortaan de fiets te pakken.