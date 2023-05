In deze Europese hoofdstad is de gemiddelde huur drie keer zo hoog als het minimumloon

Wonen in Amsterdam is duur, Berlijn is ook zeker niet goedkoop en Londen wordt onbetaalbaar, maar Lissabon is toch niet direct een stad waar je aan denkt bij hoge huizenprijzen. Toch is de huur in de vriendelijke Portugese hoofdstad veel hoger dan in de meeste Noord-Europese steden.

De gemiddelde huurprijs in Lissabon bedraagt momenteel meer dan 2000 euro per maand. Ter vergelijking: het minimumloon in Portugal is 760 euro. Voor veel Portugezen is wonen in de hoofdstad dus totaal onmogelijk.

Buitenlandse investeerders

Het land kampt met een stevige huizencrisis, die wordt verergerd door buitenlandse investeerders die alles opkopen. Maar dat is niet het hele verhaal. Onderzoeker en activist Rita Silva legt aan de BBC uit dat er meer huizen zijn dan mensen, maar dat de prijzen niet zakken. De huidige problemen zijn volgens haar ontstaan in de jaren na de financiële crisis van 2008.

De Portugese komiek Diogo Faro is het met haar eens. Hij werd onbedoeld een activist toen hij een video op social media plaatste over de hoge huren in Lissabon. "Er zijn gescheiden koppels die niet kunnen verhuizen, omdat ze het niet kunnen betalen. Oudere mensen moeten kiezen tussen de huur betalen of medicijnen, dus zij leven korter, omdat ze anders geen dak boven hun hoofd hebben", zegt hij.

Obscene bedragen

Dat terwijl een derde van het oude centrum van Lissabon leeg staat, zegt huizenonderzoeker Luís Mendes. "We hebben het over huurprijzen in Lissabon die hoger zijn dan in sommige van de duurste buurten van Berlijn. En dan hebben we het nog niet over het verschil in lonen. In Lissabon betaal je voor 80 m2 1200 euro per maand. Dat is net zoveel als het gemiddelde salaris van een inwoner van Lissabon. Dat zijn onmogelijke, obscene bedragen."

Oorzaak is volgens hem iets wat hij toeristificatie noemt: steeds meer voormalige woonhuizen worden gebruikt voor toerisme. Centraal gelegen buurten bestaan soms wel voor 60 procent uit Airbnb of andere vakantieverhuur. "Wat gaan toeristen bekijken? Elkaar?" grapte Faro eerder al.

Gouden visa

Tenslotte maakt de overheid de situatie alleen maar erger door bijvoorbeeld belastingvrije regelingen in te voeren om buitenlandse investeerders en digital nomads te trekken. Ook deelt de regering zogenoemde gouden visa uit. "Met een gouden visum krijgen investeerders van buiten de EU een verblijfsvergunning als ze in Portugal investeren en zo krijgen ze toegang tot het Schengengebied", aldus Luís.

Kortom op allerlei manieren is de Portugees de dupe en het eind van de crisis is nog niet in zicht.