Morgan Stanley verwacht dat de Europese beurzen deze zomer met 10 procent zakken

Europese aandelen kunnen de komende maanden met maar liefst 10% dalen.

Dat is de mening van de strategen van Morgan Stanley die verwachten dat de MSCI Europe Local Index in de zomer zal inzakken, omdat de economische groei vertraagt ​​en de marktliquiditeit afneemt. Aan het eind van het jaar volgt dan herstel.

De strateeg, die eerder dit jaar de outperformance van Europese aandelen vergeleken met de VS correct voorspelde , denkt dat de wereldwijde economische groei de komende kwartalen waarschijnlijk aanzienlijk zal vertragen, terwijl Europese aandelen ook te maken zullen krijgen met een sterkere Amerikaanse dollar, aanhoudende monetaire verkrapping en liquiditeitsproblemen.

Toch is Secker nog steeds positief over de Europese aandelen op de langere termijn. Hij verwacht dat de inzinking van de zomer zal worden opgevolgd door een heropleving omdat Europa meer dan de VS profiteert van goedkopere waarderingen en een veerkrachtigere winstontwikkeling. De strateeg gaat ervan uit dat de MSCI Europe Local index het jaar zal eindigen op 1970 punten, wat een stijging van bijna 6 procent betekent vergeleken met de slotkoers afgelopen vrijdag.