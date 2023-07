Dit zijn de gewoontes die goed sparende mensen hebben aangeleerd

Geld is een apart goedje; er goed mee omgaan zou een vak op school kunnen zijn. Hoe kan het toch dat sommige mensen geen rooie cent op de bank hebben staan, terwijl anderen met dezelfde inkomsten binnen een paar jaar meer dan 10.000 euro opzij zetten?

Wat maakt een goede spaarder? Journaliste Tessa Ham schrijft al meerdere jaren over het fenomeen. “In die tijd heb ik honderden of misschien zelfs duizenden spaartips voorbij zien komen en mensen gesproken over hun manier van sparen”, zegt ze tegen Metro. “Dit zijn de gewoonten van spaarders die ik het vaakst heb gehoord. Die hebben er uiteindelijk ook voor gezorgd dat het bedrag op mijn eigen spaarrekening enorm is gegroeid.”

Automatische afschrijving: betaal jezelf als eerste uit

Natuurlijk moet je elke maand je rekeningen betalen, maar stel ook een automatische overboeking in naar je spaarrekening. Spaarders hebben de gewoonte om zichzelf direct te betalen als het salaris binnen in. Kies voor een realistisch bedrag dat elke maand hetzelfde is. Als je inkomen variabel is, kies dan voor een vast percentage.

Houd je financiën in de gaten

Het is niet gezellig om steeds te kijken hoeveel geld je hebt uitgegeven in je bank-app. Toch is het belangrijk om dit te doen, zodat je meer zicht krijgt in je uitgavenpatroon. Goede spaarders kijken dan ook vaak op hun rekening of gebruiken een budget-app en delen hun uitgaven in categorieën in.

Impulscontrole

Dit is een beetje een inkopper, maar zorg dat je zo min mogelijk emotionele uitgaven doet. Maak van sparen een prioriteit en houd je impulsen onder controle. Wat zijn je triggers om iets aan te schaffen waar je op de lange termijn niks aan hebt? Het helpt om je uit te schrijven voor nieuwsbrieven met 'goede deals', niet zonder duidelijk doel rond te klikken in onlinewebwinkels en een paar dagen na te denken over nieuwe aankopen.

Alle kleine beetjes helpen

'Consistency is key'. Het lijkt misschien alsof elke keer een euro of twee besparen totaal geen zoden aan de dijk zet, maar niets is minder waar. Laat je niet ontmoedigen als het 'langzaam' gaat. Wanneer je van (be)sparen een gewoonte maakt, zul je zien dat al die kleine beetjes uiteindelijk een flinke berg (extra) spaargeld opleveren.