Nieuwe Tesla goedkoper dan tweedehands: Fikse domper voor handelaren

Tesla blijft zijn prijzen maar verlagen in een poging om de concurrentiestrijd met de innovatieve en relatief goedkope Chinese automerken in zijn voordeel te beslechten. De nieuwe Model Y is nu met 5000 euro in prijs verlaagd naar 44.990 euro. Dit is een drama voor occasionhandelaren en leasebedrijven, stelt de Bovag.

Aanschafsubsidie

Door de nieuwe prijs komt de Model Y in aanmerking voor de 2950 euro aanschafsubsidie. Dit is mooi voor de consument, maar een grote klap voor handelaren. Op de tweedehands markt is een Model Y nu enkele duizenden euro's duurder dan de nieuwprijs.

Afgelopen jaar zakte Tesla al herhaaldelijk met de prijzen. In september ging er al 22.000 euro van de Model X-nieuwprijs af, en bij de Model S zelfs maximaal 22.500 euro. “Hier kun je als verkoper van tweedehands auto’s of als leasebedrijf geen beleid op maken”, zegt Stijn Oosterhoff van brancheorganisatie Bovag tegen De Telegraaf.

Geen gezonde tweedehands markt voor e-cars

“Wij willen naar een volwassen tweedehands markt voor elektrische auto’s en die is er nu nog niet. Als fabrikanten de nieuwprijs zo drastisch verlagen, wordt het heel lastig om een gezonde tweedehands markt op te zetten. Bij aanschaf van een nieuwe auto gaat de koper namelijk uit van een bepaalde restwaarde en dat betekent dus ook dat die een bepaalde prijs op de occasionmarkt moet gaan opbrengen”, sipt hij.

Het gevolg is dat de nieuwe Tesla-rijders spekkoper zijn; dat handelaren hun handen niet meer willen branden aan tweedehands Tesla's; en dat de huidige Tesla-rijders met een torenhoge afschrijving achterblijven.

Leasebedrijven in problemen

Ook leasebedrijven komen in de problemen door de actie van Tesla. Ze bepalen de boekwaarde en het leasebedrag onder meer op basis van de restwaarde van de auto. De boekwaarde klopt nu niet meer en de restwaarde is lager dan waarop het leasebedrag is gebaseerd.