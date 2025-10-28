500 rijkste Nederlanders breiden vermogen sneller uit

AMSTERDAM (ANP) - Het vermogen van de vijfhonderd rijkste Nederlanders is afgelopen jaar hard gegroeid. Gezamenlijk werden zij bijna 8 procent rijker, duidelijk meer dan de kleine 5 procent van een jaar eerder. Dit meldt zakenblad Quote op basis van de jaarlijkse Quote 500-lijst.

Heineken-erfgename Charlene de Carvalho-Heineken is met een vermogen van ruim 12 miljard euro (plus 2 procent) nog de onbedreigde nummer 1, maar de nieuwe nummer 2 Remon Vos komt wel dichterbij. De vastgoedondernemer liet zijn vermogen met ruim 18 procent groeien tot iets meer dan 7 miljard euro. Luxaflex-oprichter Ralph Sonnenberg daalde een plekje door een stagnatie van zijn vermogen op 7 miljard.

In bijna alle sectoren werden de multimiljonairs veel rijker, maar volgens Quote vielen crypto- en AI-ondernemers op. Zo kwam de 39-jarige Douwe Kiela, tweeënhalf jaar na het oprichten van zijn bedrijf Contextual AI, met een vermogen van 200 miljoen euro de lijst binnen. Volgens het zakenblad duurde het vroeger nog "decennia of zelfs generaties om een groot vermogen op te bouwen".

Max Verstappen

De hoogste nieuwkomer is techondernemer David Wyler, die debuteert met een vermogen van 1 miljard euro. John en Marius Jansen waren de grootste stijgers na de verkoop van hun cryptobedrijf Deribit aan het Amerikaanse Coinbase. Zij verdrievoudigden hun vermogen bijna, tot 1,7 miljard euro.

Els Blokker verloor met ruim 700 miljoen euro het meest. Zij moest een groot deel afstaan na een strijd met haar twee zoons over de nalatenschap van haar man Jaap Blokker, die een groot vermogen opbouwde met de gelijknamige winkelketen. Naast haar waren nog 38 van de vijfhonderd noteringen voor vrouwen.

Max Verstappen (28) is op de 264e plek de jongste Nederlander in de lijst met 260 miljoen euro. Na het behalen van zijn vierde wereldtitel in de Formule 1 groeide zijn vermogen met bijna een kwart. Nummer 25 John de Mol is de hoogst genoteerde bekende Nederlander, met 2 miljard euro.