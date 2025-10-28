Transport- en logistieksector groeit dit jaar traag, verwacht ING

AMSTERDAM (ANP) - De transport- en logistieksector in Nederland zal dit en volgend jaar iets meer goederen vervoeren. Onderzoekers van ING Research verwachten in 2025 een "trage" groei van het volume van 1 procent en een "vergelijkbaar cijfer" in 2026 voor de branche.

Het vervoer van consumentengoederen groeit licht. Dit zijn bijvoorbeeld onlinebestellingen bij Chinese webshops. De import uit China blijft dan ook toenemen volgens de onderzoekers. De export van Europa naar de Verenigde Staten loopt daarentegen terug. Verder heeft Nederland weer meer bouwmaterialen nodig.

Het transport voor de industrie blijft volgens de bank onder druk staan. Opdrachtgevers uit de zware industrie, zoals staal en chemie, blijven last houden van hoge energiekosten en juist die segmenten zorgen voor relatief veel transport, aldus ING Research. Ook klanten in de auto-industrie hebben nog steeds minder te vervoeren.

De onderzoekers melden dat het sentiment over de nabije toekomst een wisselend beeld laat zien. Zo zijn er wereldwijd meer handelsbelemmeringen, maar het is volgens hen wel weer gunstig dat Europa en vooral Duitsland meer gaan investeren in defensie en infrastructuur. Dit kan in de loop van 2026 meer werk opleveren voor bedrijven in de transport en logistiek, verwacht ING Research.