Koffie tegen de honger? Niet zo’n goed idee

Samenleving
door Ans Vink
dinsdag, 28 oktober 2025 om 5:52
shutterstock_2645975995
Veel mensen grijpen ’s ochtends naar een kop koffie om het hongergevoel te onderdrukken. Maar is dat wel verstandig?
Uit recent onderzoek blijkt dat koffie slechts een beperkte en tijdelijke invloed heeft op het hongergevoel. Wie voor het ontbijt koffie drinkt, eet soms wat minder, maar dit wordt later op de dag gecompenseerd. Cafeïne zorgt ervoor dat je je misschien minder hongerig voelt, maar structureel afvallen of langdurig minder eten?
Helaas niet. Volgens Food in Action aten deelnemers aan een studie 70 calorieën minder bij het ontbijt na koffie met weinig cafeïne, maar later op de dag namen zij weer meer calorieën tot zich. “Cafeïne heeft geen significante impact op je eetlust,” concluderen de onderzoekers expliciet. Bovendien bevat koffie geen essentiële voedingsstoffen zoals eiwitten, vezels of gezonde vetten. Een goed ontbijt zorgt niet alleen voor langdurige verzadiging, maar levert ook vitaminen en mineralen.
Gezondheid en Wetenschap bevestigt dat koffie het hongergevoel niet structureel onderdrukt. Daarbij kan koffie op een lege maag de bloedsuiker en maagzuur verstoren, wat kan leiden tot een energiedip of maagklachten.
Belangrijkste verschillen:
  • Koffie stilt honger slechts kort en mist voedingsstoffen.
  • Een vezelrijk ontbijt zorgt voor langduriger verzadiging en een stabielere bloedsuiker.
Start je dag daarom liever met een gezond ontbijt vol vezels: je lijf en brein varen er wel bij.
