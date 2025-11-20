ABN AMRO stopt met deel flexkrachten antiwitwasafdeling

AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO verwacht de samenwerking met een aantal flexwerkers op de afdeling die financiële criminaliteit zoals witwassen opspoort te beëindigen. Het is nog onduidelijk hoeveel uitzendkrachten en medewerkers van detacheerders weg moeten. Volgens de bank gaat het om een "relatief kleine groep".

Een woordvoerder van ABN AMRO bevestigt na berichtgeving van Het Financieele Dagblad dat wordt ingegrepen in de flexibele schil van de afdeling Detecting Financial Crime. Die groeide de afgelopen jaren flink voor het bestrijden van witwassen. Na investeringen in effectievere processen en innovatie kan ABN AMRO naar eigen zeggen de capaciteit beter afstemmen op de hoeveelheid werk.

"Dat vraagt dat we ons personeelsbestand opnieuw tegen het licht houden en keuzes maken, ook ingegeven door de aankomende wetswijziging", meldt ABN AMRO. Daarbij verwijst de bank naar de wettelijke verplichting om uitzendkrachten vanaf 2026 vergelijkbare arbeidsvoorwaarden te bieden als vaste medewerkers.