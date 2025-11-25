ECONOMIE
Vakbond De Unie: 'schokgolf' bij ABN AMRO door groot banenverlies

Economie
door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 8:42
AMSTERDAM (ANP) - Het grote banenverlies bij ABN AMRO zorgt voor een "schokgolf" bij de bank. Dat zegt bestuurder Harma Pethke van vakbond De Unie in een reactie op de bekendmaking dat de komende jaren ruim 5000 banen komen te vervallen. Het banenverlies is onderdeel van een nieuwe strategie van topvrouw Marguerite Bérard van ABN AMRO.
"Er gaat vandaag een schokgolf door de bank. Een personeelsreductie was verwacht, maar dat het er zoveel zouden zijn slaat in als een bom. Een periode van grote onrust breekt aan", aldus Pethke. "Gelukkig is de bank financieel gezond en zijn de afspraken in het sociaal plan goed te noemen."
De Unie zegt dat onzekerheid bij het personeel van de bank de komende tijd om extra aandacht zal vragen. "Er wordt al geklaagd over de hoge werkdruk en het ziekteverzuim bij de bank is extra reden van zorg", aldus Pethke. De bond stelt verder dat de trend van banenverlies in de financiële sector hiermee doorzet.
