5G-frequenties naar drie telecombedrijven, opbrengst 174 miljoen

DEN HAAG (ANP) - De telecombedrijven KPN, VodafoneZiggo en Odido hebben in een landelijke veiling frequentieruimte bemachtigd voor hun 5G-netwerken. De opbrengst voor de staatskas is 174,4 miljoen euro. Dat meldt demissionair economieminister Micky Adriaansens aan de Tweede Kamer.

Met de frequenties op de zogeheten 3,5 GHz-band kunnen de drie telecombedrijven snel mobiel internet aanbieden aan consumenten en bedrijven. De nieuwe vergunningen kunnen al deze maand in gebruik worden genomen.

"Met 5G kunnen data sneller en betrouwbaarder worden verzonden", zegt Adriaansens. "Dat helpt voor innovatie in de zorg, maar bijvoorbeeld ook voor digitalisering van processen in de maakindustrie of logistiek. Met de uitkomst van de veiling zorgen we bovendien dat er tot 2040 voldoende concurrentie is op de telecommarkt. Dat is belangrijk voor prijzen, aanbod en innovatie."