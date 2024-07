Sprinter Groenewegen voelde zich de snelste en is niet tevreden

TURIJN (ANP) - Dylan Groenewegen was niet tevreden met de vijfde plaats in de eerste massasprint in de Tour de France. De Nederlands kampioen van de ploeg Jayco AlUla had het gevoel dat hij "by far" de snelste was. "Het gaat erom dat je als eerste over de streep komt en dat was ik niet", zei hij na de hectische sprint die werd gewonnen door de Eritreeër Biniam Girmay.

Groenewegen zei dat hij ingesloten zat. Hij mopperde over de sprinter naast hem die geen rechte lijn reed. "Het gaat niet om Girmay. Ik heb geen idee wie het was, het ging allemaal zo snel", zei hij over de Belg Arnaud De Lie die naast hem reed en derde werd. "Het hinderde mij wel."

In vergelijking met een jaar geleden voelde de sprinter dat hij de snelste was. "Dat was ik vorig jaar niet, nu heb ik dat wel en dan ben ik met een vijfde plaats niet tevreden. Vorig jaar was ik af en toe tevreden. Ik zeg het ook eerlijk als ik niet de snelste ben en nu ben ik het wel en dan moet je winnen. Ik heb nooit echt gesprint. Ik word vijfde zonder iets te doen."