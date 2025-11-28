600 FNV'ers tekenen petitie tegen hervormingen Asscher en Heerts

AMSTERDAM (ANP) - Ruim zeshonderd leden van vakbond FNV hebben een petitie ondertekend tegen de hervormingen die tijdelijk toezichthouders Lodewijk Asscher en Ton Heerts voorstellen. Dat maakte de organisatie FNV Democratisch vlak voor het begin van een nieuwe rechtszaak over de crisis binnen FNV bekend.

Bij FNV kwamen dit jaar interne conflicten aan het licht. Asscher en Heerts kregen van de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam de taak de rust binnen de grootste vakbond van het land te herstellen. Ze stelden ingrijpende veranderingen in de bestuursstructuur voor. Maar het Ledenparlement van FNV, dat in die plannen zou verdwijnen, stemde eind oktober tegen. Asscher en Heerts vragen de rechter nu om meer bevoegdheden.

De ondertekenaars van de petitie keren zich tegen de voorstellen van Asscher en Heerts, omdat die volgens hen de ledendemocratie beëindigen. Zo zou het Ledenparlement, waarvan de leden door vakbondsleden worden verkozen, in die plannen niet langer het FNV-bestuur kiezen.