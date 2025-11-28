ECONOMIE
Anticorruptiediensten doorzoeken kantoor van stafchef Zelensky

Samenleving
door anp
vrijdag, 28 november 2025 om 9:13
anp281125077 1
KYIV (ANP/RTR/AFP) - De Oekraïense anticorruptieautoriteiten hebben het kantoor van de stafchef van president Volodymyr Zelensky, Andri Jermak, doorzocht. De diensten willen nog niet zeggen waarom de actie precies plaatsvond en wat er is gevonden.
Het Nationaal Anticorruptieagentschap (NABU) heeft samen met een anticorruptieaanklager (SAP) de doorzoekingen uitgevoerd, meldt NABU. De actie maakt deel uit van een onderzoek, wilde het agentschap nog kwijt.
Jermak is het hoofd van het kantoor van president Zelensky. Hij speelt in die functie een belangrijke rol in het Oekraïense landsbestuur.
