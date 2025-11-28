ECONOMIE
Frans lagerhuis stemt voor nationalisatie ArcelorMittal-delen

Economie
door anp
vrijdag, 28 november 2025 om 8:52
PARIJS (ANP/AFP) - Het lagerhuis in Frankrijk heeft ingestemd met het voorstel om activiteiten van staalconcern ArcelorMittal in het land te nationaliseren. De grootste staalfabrikant van Frankrijk voelt de crisis in de Europese metaalsector hard en heeft kostenbesparingen en reorganisaties aangekondigd.
Het plan komt van de uiterst linkse oppositiepartij La France insoumise. Die stelt dat de nationalisatie nodig is om ArcelorMittal France snel zijn CO2-uitstoot te laten verminderen en banenverlies tegen te gaan.
Het is onwaarschijnlijk dat de Franse activiteiten van het concern echt in staatshanden komen. Het voorstel moet nog door de Senaat en daar hebben rechtse en centrumpartijen een meerderheid. Zij zijn geen voorstander van de ingreep, die 3 miljard euro zou kosten.
De regering heeft zich ook uitgesproken tegen de nationalisatie van de staalfabrieken. Minister voor Industrie Sébastien Martin waarschuwde dat die de werkgelegenheid juist in gevaar brengt.
