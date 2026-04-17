Aanbieder schoollunches TommyTomato maakt doorstart

HAARLEM (ANP) - De failliete aanbieder van groentelunches op scholen TommyTomato maakt een doorstart. Dankzij investeerder Impact First Group is het gelukt om het bedrijf nieuw leven in te blazen. Medeoprichter Bas Turk verwacht de levering van lunches na de meivakantie te kunnen hervatten.

Begin dit jaar aten meer dan 30.000 kinderen wekelijks een lunch van het bedrijf dat lunches of bijvoorbeeld kooklessen leverde aan bijna vierhonderd scholen. Komende tijd moet duidelijk worden welke scholen met TommyTomato willen doorgaan. Het is nu ook nog niet te zeggen hoeveel van de ongeveer honderd medewerkers hun baan behouden. Turk rekent op meer dan de helft.

De onderneming was in de problemen gekomen toen halverwege maart een belangrijke financier zich plotseling terugtrok. Na het bankroet bleek er echter meer belangstelling van partijen die TommyTomato financieel wilden helpen. Via een crowdfunding werd meer dan 20.000 euro ingezameld. Dat geld wil Turk ook gaan gebruiken voor het regelen van de lunches op scholen.