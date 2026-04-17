Trump gelooft dat cola light kankercellen doodt, oreert over geneeskrachtige eigenschappen

De gedachtenkronkels van de Amerikaanse president Donald Trump zijn amper bij te houden. Nu hij volgens eigen zeggen acht oorlogen heeft opgelost, doet hij een boekje open over de wonderlijke geneeskrachtige eigenschappen van cola light.

De bruine koolzuurhoudende aspartaambom zou een wondermiddel tegen kanker zijn, roeptoetert Trump. Misschien heb je de neiging om in de lach te schieten, maar artsen reageren scherp: dit soort uitspraken kunnen gevaarlijk misleidend zijn.

Doldwaze redenering

De opmerkelijke claim kwam naar buiten via Mehmet Oz, die het verhaal vertelde in een podcast van Donald Trump Jr.. Daar schetste hij hoe de president zijn frisdrankgebruik verdedigt.

Volgens Oz redeneert Trump zo: als frisdrank gras doodt wanneer je het erop giet, dan moet het ook kankercellen in het lichaam kunnen vernietigen. Een gedachtegang van het niveau 'ik pas in de jurk; de jurk past in m'n handtas; dus ik pas in m'n handtas', die kant nog wal raakt.

Oz beschreef ook een moment aan boord van Air Force One. Daar trof hij Trump met een feloranje frisdrank op zijn bureau. “Ik dacht: meen je dit nou?” vertelde hij. Waarop Trump grijnzend reageerde dat het drankje juist goed voor hem was, omdat het “kankercellen doodt”.

Artsen: dit slaat nergens op

De reacties uit de medische wereld laten weinig ruimte voor interpretatie. Kinderarts Zachary Rubin vatte het cynisch samen: “Als Fanta gras kan doden, dan kan het dus ook kankercellen doden en is het blijkbaar gezond. Volgens diezelfde logica zou bleekmiddel dan een superfood zijn en we weten allemaal dat dat onzin is.”

Ook andere artsen benadrukken dat er geen enkel bewijs is dat frisdrank – light of niet – kanker kan voorkomen of genezen. Spoedeisendehulparts Owais Durrani hield het kort: “Even een vriendelijke reminder van een arts: frisdrank doodt geen kankercellen.”

Wat zegt de wetenschap?

De discussie raakt aan een breder debat over kunstmatige zoetstoffen, zoals aspartaam – een veelgebruikte suikervervanger in lightdranken. Die stof is door kankeronderzoeksinstituut IARC bestempeld als “mogelijk kankerverwekkend”. Maar dat betekent vooral dat het bewijs zwak en beperkt is.

Zo wees een grote Franse studie op een 15 procent verhoogd kankerrisico bij gebruik van kunstmatige zoetstoffen, maar een direct oorzakelijk verband werd niet aangetoond.

Wel groeit de aandacht voor andere effecten. Onderzoek suggereert dat zoetstoffen het darmmicrobioom kunnen verstoren. Volgens onderzoeker Havovi Chichger kunnen ze zelfs schade veroorzaken aan de darmwand en goede bacteriën.