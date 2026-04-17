Nederlandse EU-parlementariërs: stop met naar Straatsburg gaan

BRUSSEL (ANP) - Nederlandse Europarlementariërs van de Partij voor de Dieren, SGP, PVV en BBB roepen op tijdelijk te stoppen met de maandelijkse vergadering in Straatsburg vanwege de dreigende energietekorten. Dat doen ze in een brief aan voorzitter van het Europees Parlement Roberta Metsola. Daarin vragen ze alle vergaderingen van het parlement in Brussel te houden tot het rustiger is in het Midden-Oosten.

"Als de EU aan landen en burgers vraagt om onmiddellijk energie te besparen, moeten de instituties zelf ook maatregelen nemen", aldus Europarlementariër Anja Hazekamp (PvdD). "Om de plenaire vergaderingen in Straatsburg te houden, moeten maandelijks 4000 mensen heen en weer reizen tussen Brussel en Straatsburg. Het Europees Parlement kan prima in Brussel vergaderen."

De partijen verwijzen ook naar de coronacrisis, toen ook werd besloten de vergaderingen niet in Straatsburg te laten plaatsvinden.

De eerstvolgende vergadering van het parlement in Straatsburg is op 27 april.