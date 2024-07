Aandacht voor Amerikaanse banken en winkelverkopen op beurzen

AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar de resultaten van de Amerikaanse banken Morgan Stanley en Bank of America. Eerder kwamen grote banken als JPMorgan Chase, Goldman Sachs en Citigroup al met kwartaalcijfers, die gemengd werden ontvangen. Ook letten beleggers op de Amerikaanse winkelverkopen, die meer inzicht geven in de kooplust van de consumenten in de grootste economie ter wereld.

Amazon houdt daarnaast zijn tweedaagse koopjesfestijn Amazon Prime Day. Volgens marktonderzoeker Adobe Analytics zullen Amerikanen naar verwachting een recordbedrag van 14 miljard dollar besteden tijdens deze dagen bij Amazon. In Nederland viert het webwinkelconcern het vijfjarig bestaan van Prime Day.

De AEX-index op het Damrak lijkt lager te beginnen aan de nieuwe handelsdag. De hoofdindex verloor een dag eerder al 0,8 procent, na het bereiken van een nieuw recordniveau op vrijdag. De andere Europese beurzen zullen naar verwachting eveneens lager openen, na de verliesbeurt op maandag.

Verdeeld beeld

De Aziatische aandelenmarkten lieten een verdeeld beeld zien. Speculatie dat oud-president Donald Trump zal terugkeren naar het Witte Huis wakkerde de vrees aan voor een nieuwe handelsoorlog tussen de VS en China. De kansen op een overwinning van Trump bij de presidentsverkiezingen in november zijn toegenomen sinds de mislukte moordaanslag op de Republikeinse presidentskandidaat afgelopen weekeinde.

De Hang Seng-index in Hongkong zakte 1,3 procent door koersverliezen onder de Chinese techbedrijven. De beurs in Shanghai daalde 0,1 procent in afwachting van de uitkomsten van de belangrijke bijeenkomst van de Communistische Partij, die deze week wordt gehouden. Beleggers hopen dat de overheid nieuwe steunmaatregelen voor de economie zal aankondigen. In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, won de Nikkei 0,2 procent.

Hugo Boss

Op het Damrak kondigde technologiegroep TKH aan de EKB Groep te verkopen aan Eiffage Énergie Systèmes. Het onderdeel was in 2023 goed voor een omzet van 35,5 miljoen euro en telt 199 werknemers. De verkoop levert een bijdrage van zo'n 11 miljoen euro aan de nettowinst van TKH.

In Frankfurt staat Hugo Boss in de belangstelling. Het Duitse modeconcern verlaagde zijn omzetverwachting na tegenvallende verkopen.

De euro was 1,0884 dollar waard, tegen 1,0914 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent in prijs tot 81,47 dollar. Brentolie werd ook 0,5 procent goedkoper, op 84,46 dollar per vat.