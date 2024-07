Huurprijzen blijven stijgen, aanbod droogt op mede door wet

ROTTERDAM (ANP) - Het vinden van een betaalbare huurwoning wordt met de dag lastiger. De gemiddelde vierkantemeterprijs steeg de afgelopen drie maanden met bijna 10 procent vergeleken met een jaar eerder, het aanbod nam met bijna een derde af. Volgens woningplatform Pararius komt dit voor een belangrijk deel door overheidsmaatregelen die de huurmarkt juist toegankelijker zouden moeten maken.

Het afgelopen kwartaal kwam er ongeveer 33 procent minder huurwoningen beschikbaar dan een jaar eerder. Huizen uit dit segment gaan steeds vaker naar de koopmarkt, wat volgens Pararius-directeur Jasper de Groot sinds begin vorig jaar zeker 8000 keer is voorgekomen.

"En deze cijfers zijn enkel gebaseerd op de koopwoningen die op Pararius worden aangeboden; in werkelijkheid ligt dit getal hoogstwaarschijnlijk drie keer zo hoog", zegt hij in het kwartaalbericht van het platform.

Voormalig woonminister Hugo de Jonge voerde met steun van de Eerste en Tweede Kamer vorige maand een wet in om huren in het middensegment betaalbaarder te maken, met lagere rendementen voor verhuurders als gevolg. Zij verkochten eerder al hun eigendommen door ongunstigere belastingregels. De nieuwe woonminister Mona Keijzer, zelf geen voorstander van de wet van haar voorganger, heeft gezegd te willen afwachten of het effect van de krappere huurmarkt tijdelijk is voordat ze veranderingen wil doorvoeren.

"Hoewel de overheidsmaatregelen bedoeld zijn om de woningmarkt te stabiliseren, zien we het tegenovergestelde effect in de vrije sector. Hierdoor neemt de keuzevrijheid voor huurders aanzienlijk af. Bovendien; als deze huurders overwegen om naar de koopmarkt te gaan, worden ze geconfronteerd met hoge instapprijzen", zegt De Groot over de eveneens krappe koopmarkt, waar de prijzen ook op recordniveau liggen.

In Rotterdam en Den Haag stegen de huren van de vijf grote steden het snelst, met zo'n 8 procent. Amsterdam blijft met 27,57 euro per vierkante meter verreweg de duurste plek om te huren, maar kende net als Utrecht maar een beperkte stijging. In Eindhoven gingen de huurprijzen omlaag, net als in onder meer het kleinere Diemen, Hoorn en Almere.

De Limburgse steden Heerlen, Geleen en Sittard zijn nog steeds de goedkoopste gemeenten om iets te huren. Zandvoort kende met 14 procent een opvallend sterke stijging en hoort net als Laren, Amstelveen en Leiden tot de duurste plaatsen voor een huurwoning.