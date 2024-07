Aandacht voor cijfers Signify, Basic-Fit en Heijmans op Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar de resultaten van verlichtingsbedrijf Signify, fitnessketen Basic-Fit en bouwer Heijmans. Signify, dat werkt aan een grote ontslagronde in verband met moeilijke marktomstandigheden, zag de omzet in het tweede kwartaal dalen. Het bedrijf kampte met een aanhoudende zwakke vraag in Europa en China. De nettowinst nam wel toe. Signify werd wel iets voorzichtiger over de winstmarge voor dit jaar.

Basic-Fit boekte meer omzet in de eerste jaarhelft en zag het aantal leden stijgen tot 4,1 miljoen. Ook boekte het bedrijf weer winst, na een verlies in dezelfde periode een jaar eerder, en werden de jaarverwachtingen bevestigd. Heijmans boekte meer omzet en winst in de eerste jaarhelft, dankzij de grote vraag naar nieuwbouwwoningen, en verhoogde de winstverwachting voor het hele jaar.

Daarnaast wordt uitgekeken naar het favoriete inflatiecijfer van de Amerikaanse Federal Reserve, dat later op de dag verschijnt. Beleggers hopen dat de inflatie inmiddels voldoende is afgekoeld en de centrale bank de leenkosten in september kan verlagen.

Gemengd beeld

De AEX-index op het Damrak lijkt vrijwel vlak te beginnen. Donderdag sloot de hoofdindex voor het eerst sinds 8 mei onder de 900 punten door flinke verliezen in de chipsector.

De Aziatische aandelenmarkten lieten een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio daalde 0,5 procent, na de koersval van ruim 3 procent een dag eerder. In Taipei, waar de handel weer werd hervat na een tweedaagse onderbreking door tyfoon Gaemi, zakte de beurs dik 3 procent. De Taiwanese chipproducent TSMC verloor bijna 6 procent, na de zware verliezen in de chipsector deze week.

Vopak

Op het Damrak openden ook tankopslagbedrijf Vopak, flitshandelaar Flow Traders en vastgoedfonds WDP de boeken. Vopak zag de omzet en winst in de eerste zes maanden van het jaar dalen door de verkoop van activiteiten, maar werd wel iets positiever over het resultaat dit jaar.

Flow Traders zag de handelsinkomsten en de winst in het tweede kwartaal flink toenemen. De handelsactiviteit op het gebied van cryptomunten was hoger dan een jaar geleden, maar liet wel een daling zien ten opzichte van de hoge volumes in het eerste kwartaal. WDP zag de winst stijgen in de eerste jaarhelft en handhaafde de jaarverwachtingen.

De euro was 1,0851 dollar waard, tegen 1,0860 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 78,35 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent duurder, op 82,45 dollar per vat.