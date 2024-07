Mulier Instituut: kosten Spelen tweemaal zo hoog als begroot

PARIJS (ANP) - De kosten voor de Olympische en Paralympische Spelen 2024 in Parijs zijn tot nu toe minstens tweemaal zo hoog als begroot. Lang niet iedereen profiteert mee van de voordelen van beide evenementen, blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. Dak- en thuislozen zien zich gedwongen de Franse hoofdstad te verlaten. Het sociaalwetenschappelijk sportonderzoeksinstituut ziet ook positieve effecten. Zo geven de Spelen een impuls aan de breedtesport.

De kosten van de Spelen worden nu beraamd op zo'n 8,5 miljard euro. De verwachte economische impact voor de regio Île-de-France, waar Parijs in ligt, wordt geraamd op 9 miljard euro. Vooral hotels en restaurants in de olympische stadsdelen profiteren. De grootscheepse sportevenementen kunnen voor gevoelens van trots, plezier en saamhorigheid in heel Frankrijk zorgen.

In mei 2024 was 24 procent van de Fransen enthousiast over de Spelen, die vrijdagavond met een openingsceremonie op de Seine worden ingeluid. Ruim zeven op de tien Fransen vinden de toegangskaarten voor de Spelen te duur. Twee derde maakt zich zorgen over de veiligheid en de impact op het milieu. Daarnaast klagen Parijzenaars over de overlast die zij ervaren, zoals wegafsluitingen, lawaai van verbouwingen en gebouwen die in de steigers staan.