Meer sporters en clubs voor fitnessketen Basic-Fit

HOOFDDORP (ANP) - Fitnessketen Basic-Fit heeft er in de eerste helft van dit jaar meer klanten bij gekregen, terwijl ook het aantal sportclubs toenam. Volgens het beursgenoteerde bedrijf bedroeg de groei van het aantal abonnees bijna 300.000, waarmee het totaal uitkwam op 4,1 miljoen. Basic-Fit is actief in zes Europese landen.

Het aantal sportclubs nam met 135 toe naar 1537 vestigingen. Dat is mede te danken aan de overname van een sportscholenexploitant in Spanje. In Nederland telt Basic-Fit nu 241 clubs. Het bedrijf is ook aanwezig in België, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk. Basic-Fit heeft als doelstelling dit jaar te groeien naar 1575 clubs.

De omzet ging op jaarbasis met 17 procent omhoog naar 585 miljoen euro en er werd een nettowinst behaald van 4,2 miljoen euro. Topman René Moos spreekt in een toelichting van solide resultaten.

Voor heel 2024 mikt Basic-Fit op een omzet tussen de 1,2 miljard en 1,25 miljard euro. Om de inkomsten te verhogen wordt ook ingezet op duurdere premiumabonnementen, waarmee klanten bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van massagestoelen in de clubs.