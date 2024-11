Aandacht voor PostNL aan begin drukke beursweek

AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag onder meer uit naar PostNL. De post- en pakketbezorger kondigde het vertrek aan van topvrouw Herna Verhagen. Ook waarschuwde PostNL mogelijk verdergaande maatregelen te moeten nemen nu het kabinet een streep heeft gezet door het voorstel om het bedrijf in 2025 een dag extra te geven voor de bezorging van brieven en kaarten. Zo overweegt PostNL onder meer verdere prijsverhogingen voor het versturen van post.

Verhagen liet weten te hebben besloten om na de algemene aandeelhoudersvergadering van 15 april 2025 terug te treden bij PostNL. Ze wordt dan opgevolgd door Pim Berendsen, de huidige financieel directeur van het bedrijf.

Beleggers kijken deze week verder vooral uit naar de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Ook komt de Amerikaanse Federal Reserve met een rentebesluit. De verkiezingen van dinsdag kunnen verstrekkende economische gevolgen hebben. De Republikein Donald Trump heeft het verlagen van de inkomstenbelasting centraal gesteld in zijn campagne. Ook heeft hij forse importheffingen aangekondigd, voor Chinese producten en ook voor die uit andere landen.

Schikking

De AEX-index lijkt licht hoger te openen. De Aziatische beurzen lieten overwegend winsten zien. In Japan hadden beleggers een vrije dag. De beurzen in Hongkong en Shanghai wonnen tot 1,1 procent. In China kijken beleggers deze week uit naar de bijeenkomst van het Chinese parlement, die maandag begint. Na afloop van de bijeenkomst op vrijdag zullen de Chinese autoriteiten naar verwachting meer details geven over het steunpakket voor de economie

Ebusco kwam met een update over de aandelenuitgifte. De noodlijdende fabrikant van elektrische bussen verklaarde dat een groep investeerders, waaronder grote aandeelhouders, de voorgestelde uitgifte ondersteunen. Met die uitgifte wil Ebusco 36 miljoen euro ophalen. Ook onderhandelt het bedrijf met een van zijn leveranciers over een samenwerking. Daarnaast heeft Ebusco een schikking bereikt met een klant. Het bedrijf wordt daarmee vrijgesteld van de verplichting om 76 bussen te leveren die het niet op tijd kon produceren.

De euro was 1,0890 dollar waard, tegen 1,0847 dollar op vrijdag. De olieprijzen gingen omhoog na het besluit van oliekartel OPEC om de geplande verhoging van de productie met een maand uit te stellen door de onrust in het Midden-Oosten. Een vat Amerikaanse olie werd 1,9 procent duurder op 70,80 dollar. Brentolie steeg 1,8 procent in prijs tot 74,38 dollar per vat.