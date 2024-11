Van de Zandschulp levert dertien plekken in op wereldranglijst

LONDEN (ANP) - Tennisser Botic van de Zandschulp heeft dertien plekken ingeleverd op de wereldranglijst. De 28-jarige Veenendaler is nu de nummer 80 van de wereld. Tallon Griekspoor zakte twee plaatsen en staat nu 41e.

Van de Zandschulp haalde vorig jaar de derde ronde van het masterstoernooi van Parijs, terwijl hij dit jaar in de kwalificaties bleef steken. Voor de nummer 2 van Nederland zit het seizoen er nu op. Hij doet over twee weken nog wel mee aan de Davis Cup Finals in Málaga.

In de top 10 vond een aantal wisselingen plaats. Alexander Zverev uit Duitsland, die zondag het toernooi van Parijs won, nam de tweede plek over van de Spanjaard Carlos Alcaraz. De Rus Daniil Medvedev wisselde met de Serviër Novak Djokovic van plek. Zij staan respectievelijk vierde en vijfde.

Bij de vrouwen steeg Arantxa Rus twee plaatsen, de beste tennisster van Nederland staat nu 81e. Ze staat vijf plaatsen hoger dan Suzan Lamens. De mondiale top 10 bleef ongewijzigd. De beste speelsters kwamen afgelopen week niet in actie en doen deze week mee aan de WTA Finals.