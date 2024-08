Aandacht voor resultaten ING en Shell op Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar de resultaten van ING en Shell. ING boekte in het tweede kwartaal bijna een vijfde minder winst door lagere rente-inkomsten. De bank zette ook meer geld apart voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald. De winst viel desondanks hoger uit dan verwacht. Ook werd de bank iets positiever over de totale opbrengsten dit jaar.

Concurrent ABN AMRO liet weten dat topman Robert Swaak in de eerste helft van 2025 aftreedt. Wie hem opvolgt, is nog niet bekend.

Olie- en gasconcern Shell zag de winst in het tweede kwartaal stijgen vergeleken met een jaar geleden. Ten opzichte van het eerste kwartaal nam de winst wel flink af. Shell kondigde ook de start aan van een aandeleninkoopprogramma van 3,5 miljard dollar, dat voor de publicatie van de derdekwartaalcijfers op 31 oktober zal worden afgerond.

Arm Holdings

De AEX-index lijkt licht hoger te gaan beginnen aan de drukke cijferdag. De Aziatische aandelenmarkten gingen overwegend licht omhoog. De Nikkei in Tokio zakte echter 2,5 procent. Vooral de Japanse exportbedrijven stonden onder druk door een stijging van de yen. De Japanse munt steeg verder in waarde na de renteverhoging door de Bank of Japan op woensdag. Signalen van de Amerikaanse Federal Reserve dat de rente in de VS in september zal worden verlaagd, drukte daarbij op de dollar en stuwde de yen.

In de chipsector verwerken beleggers het kwartaalbericht van Arm Holdings. De Britse chipontwikkelaar presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht, maar de vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen tegen. Arm, dat in New York is genoteerd, lijkt flink lager te gaan openen. Woensdag lieten de chipbedrijven nog stevige winsten zien dankzij sterke resultaten van chipmaker AMD. Ook profiteerde ASML van berichten dat de nieuwe strengere Amerikaanse regels voor de export van chips en chipapparatuur naar China, niet zullen gelden voor de chipmachinemaker.

Euro- en oliekoersen

ArcelorMittal opende ook de boeken. Het staalconcern zag de omzet en winst dalen in het tweede kwartaal ten opzichte van een jaar geleden. Volgens topman Aditya Mittal lagen de prestaties grotendeels in lijn met het eerste kwartaal. Het bedrijf verwacht dat de vraag naar staal in de tweede jaarhelft hoger zal zijn dan in de tweede helft van 2023.

De euro was 1,0823 dollar waard, tegen 1,0827 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 78,68 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent meer op 80,89 dollar.