B&B Vol liefde: Iris wil wilde seks en Arno verlangt naar een broodje rucolaB&B Vol liefde: Malgosia is verloofd en Jacco is doodsbang voor de leeuwen

Jacco ligt te bibberen in zijn bedje om een paar brullende leeuwen en Iris ziet het helemaal zitten met Jan. Maar eigenlijk was de hele aflevering bijna net zo slaapverwekkend als de verhalen van Arno.

"Hier heb ik een kip opgesloten, zodat de vossen er niet bij kunnen en die zit nu te broeden. Wij gaan zo de eieren schouwen door er met een lichtje op te schijnen om te kijken of er een kuikentje in zit", vertelt Arno. Emil vraagt nog beleefd hoe je dat doet. "Gewoon een lampje ervoor houden?" Nee, zo simpel is het niet. Dat gaat Arno hem nog even uitgebreid vertellen. Emil vindt het leuk dat Arno zoveel uitlegt. Hij is inmiddels de enige die het nog boeiend vindt. Even later over zijn plantjes: "Als het zonnetje er een beetje bij komt en dan nog een weekje en dan kunnen we een broodje rucola eten." Hoera!

Gaap

Gelukkig doet de 47-jarige Niels zijn intrede. Kan hij voor een beetje actie in de taxi zorgen? De Brabander valt in ieder geval zo in de smaak dat hij in Arno's slaapkamer mag, inclusief kacheltje voor als het koud is. We denken terug aan de arme Emil die in de caravan moest slapen en met een rode neus naar buiten kwam, omdat het tegen het vriespunt was buiten. Ondertussen is de zenuwachtige Arno een eeuwigheid bezig om een bed op te maken in een verder kale kamer met halfgeschilderde muren. Emil en Niels weten in de woonkamer nog niet het simpelste gesprekje op gang te houden. Dat belooft wat voor het entertainment de komende dagen.

Kleding uitzoeken

Albert en Malgosia hebben een wilde avond gehad, waar Albert zichtbaar van moet bijkomen. "Oh ja, we hebben nog één nummertje gedanst", herinnert hij zich vaag. Welk liedje was het ook al weer? Verder begint de coloratuursopraan Albert een beetje op zijn zenuwen te werken. "Wil jij mijn kleding uitzoeken voor vanavond?" vraagt ze aan de man die evenveel verstand heeft van vrouwenkleding als van goede omgangsvormen. "Moet ik dat ook nog gaan bedenken? Zoek het zelf uit", reageert hij. De slonzige kasteelheer lijkt Malgosia een beetje uit te lachen. Het is ook wel een getut met bloesjes en schoentjes. Even later wordt er een 2 euro-ring gekocht. Het kan er nog net af bij de krenterige Brabander. "Dan zijn we verloofd hé", klinkt het lachend. Neemt een van hen dit programma nog serieus?

Afknapper

Bij Mirjam heeft iedereen 's nachts het keiharde gebrul van de leeuwen gehoord. Jacco dacht dat-ie de enige was die geloofde dat ze voor zijn tent stonden. "Nee dat denkt iedereen", vertelt Mirjam koeltjes. "Leuk, toch leuk." Ook weer een afgang voor Jacco, die de badkamer in wilde vluchten, omdat hij de tentrits niet vertrouwt. Het zegt volgens Mirjam veel over hoe Jacco het hier ervaart. Mag de arme fietsenmaker alsjeblieft een paar nachten wennen aan leeuwen rond zijn tent? En slaapt Mirjam zelf niet lekker in een stenen huis? Toch: een enorme afknapper voor de dappere blondine. De sollicitatieprocedure gaat verder. Beide mannen moeten mee voor een "performancetest": houden ze zich staande tijdens een bushwalk en vooral: stoppen ze impalapoep in hun mond om weg te schieten? Marcel doet alsof het zijn grootste hobby is. Jacco is eerlijk: hij gruwelt ervan, maar doet het toch. Het was stoerder geweest als hij gewoon geweigerd had.

Wilde seks

Wat dat betreft kun je beter bij Iris zitten. Daar hoef je alleen maar wijn te drinken in restaurantjes. Na het schoonmaken van de jacuzzi is het alweer de hoogste tijd voor...wijn. Iris heeft een fijne vriendschapsband met Jan, maar ze zoekt ook hartstochtelijke, wilde seks. Zit dat erin, vraagt ze zich af. Jan laat zich ondertussen van zijn stoute kant zien. Plukt hij nou zomaar een citroen, oeps sinaasappel, uit de boom voor over zijn visje? Foei. Maar gelukkig is het stout genoeg voor Iris. 's Avonds is het feest en waagt Jan een dansje met de wilde vijftiger. Op een paar gouwe ouwen gaan de heupen lekker los. "Ik was benieuwd of Jan kan dansen, maar wow", zegt Iris over de moves van de 74-jarige baas. Aan het eind wordt het duo wel erg close: daar bloeit wat op.