Oorlog in Oekraïne belangrijker voor Kremlin dan politiek in VS

MOSKOU (ANP/RTR) - Het Kremlin is momenteel niet bijster geïnteresseerd in de Amerikaanse politiek waar in de komende maanden nog zo veel kan veranderen, aldus Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov. Het belangrijkste is dat de doeleinden in de oorlog in Oekraïne worden bereikt.

President Vladimir Poetin heeft eerder gezegd dat hij Joe Biden prefereert boven Donald Trump als Amerikaanse staatshoofd.

Zondag trok de 81-jarige Amerikaanse president Biden zich terug uit de race om het presidentschap. Hij zei dat hij het stokje overdraagt aan zijn vicepresident Kamala Harris. De presidentsverkiezingen zijn 5 november.

Bidens Democratische Partij moet met een andere presidentskandidaat komen. De conventie van de partij (DNC) is 19 tot 22 augustus in Chicago. Daar wordt een nieuwe kandidaat gekozen. Als eerder al blijkt dat Harris meer dan de helft van de afgevaardigden op het partijcongres achter zich heeft, is de conventie grotendeels een formaliteit.