Aandelen Tesla maken koerssprong na eerste uitslagen verkiezingen

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De aandelen van Tesla zijn woensdag omhooggeschoten toen de eerste voorlopige uitslagen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen bekend werden. Om 4.00 uur 's ochtends New Yorkse tijd waren ze in de zogeheten voorbeurshandel al met 13 procent gestegen.

Beleggers verwachten dat Tesla-topman Elon Musk zijn voordeel doet met een tweede termijn voor Donald Trump als president. Musk was een van de meest prominente supporters van Trump tijdens de verkiezingscampagne. Hij steunde de Republikeinen met meer dan 130 miljoen dollar en was een vurig pleitbezorger van Trump op zijn sociale medianetwerk X.

Trump heeft beloofd Musk aan te stellen als hoofd van een commissie die de overheid efficiënter moet maken. Musk heeft al laten weten dat hij 2 biljoen dollar kan bezuinigen op de Amerikaanse overheidsuitgaven.