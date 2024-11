Zuid-Korea: mooie toekomst voor alliantie met VS onder Trump

SEOUL (ANP) - De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol heeft veel vertrouwen in de samenwerking met de Verenigde Staten als Donald Trump daar president wordt. "Onder uw sterke leiderschap zal de toekomst van de alliantie tussen de Republiek Korea en de VS helderder schijnen", schrijft hij op X. "Ik kijk ernaar uit om nauw met u samen te werken."

Zuid-Korea is een van de belangrijkste bondgenoten van de VS in de regio Indo-Pacific, waar de VS om invloed concurreren met China. Zuid-Korea leunt ook sterk op de Amerikaanse steun als afschrikking voor Noord-Korea.