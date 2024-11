ING verwacht recessie in eurozone bij handelsoorlog onder Trump

AMSTERDAM (ANP) - De economie van de eurozone kan door een dreigende nieuwe handelsoorlog met de Verenigde Staten in een recessie belanden. Daarvoor waarschuwen de economen van ING woensdag in een rapport over de gevolgen van de waarschijnlijke terugkeer van oud-president Donald Trump in het Witte Huis.

Vooral de al worstelende Duitse economie, die sterk afhankelijk is van de handel met de VS, zou volgens de economen bijzonder hard worden geraakt door bijvoorbeeld importtarieven op Europese auto's. Daarnaast kan de onzekerheid over Trumps standpunt ten aanzien van Oekraïne en de NAVO het economisch vertrouwen in de hele eurozone ondermijnen.

Volgens de economen wordt Europa waarschijnlijk pas eind 2025 getroffen door de mogelijke Amerikaanse importtarieven. De hernieuwde onzekerheid en angst voor een handelsoorlog zorgen er volgens hen echter voor dat de economie van de eurozone mogelijk al aan het begin van 2025 in een recessie, ofwel een periode van economische krimp, belandt.