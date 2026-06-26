Twee Spanjaarden dood door aardbeving Venezuela, tachtig vermist

MADRID/LISSABON (ANP/AFP) - Bij de hevige aardbevingen woensdag zijn ook twee Spanjaarden om het leven gekomen, volgens het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Van tachtig Spanjaarden in het land is niet bekend waar ze zijn.

Eerder maakte de Portugese president António José Seguro bekend dat er zes Portugezen of mensen die door hun herkomst banden met Portugal blijven onderhouden, om het leven zijn gekomen. Het Portugese ministerie van Buitenlandse Zaken is op zoek naar 56 Portugezen in Venezuela.

Sommige andere landen hebben ook slachtoffers gemeld. Brazilië meldde de dood van twee Brazilianen. De Chinese ambassade in Caracas maakte melding van de dood van twee Chinezen. Een Venezolaan die ook een Italiaans paspoort heeft, is om het leven gekomen volgens de autoriteiten in Rome. Er wonen naar schatting 170.000 mensen in Venezuela die een Italiaans paspoort hebben.

Het dodental is opgelopen naar 235 volgens het Venezolaanse ministerie van Volksgezondheid. Zo'n tweehonderd mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn minstens 1520 gewonden, zo werd eerder gemeld. Gevreesd wordt dat het dodental verder stijgt. Beelden van schade aan onder meer de kuststreek ten noorden van Caracas tonen talrijke ingestorte panden. In de badplaats Catia La Mar, een stad van meer dan 100.000 inwoners, zijn volgens waarnemers hele woonwijken zwaar getroffen en beschadigd.