Aandelenbeurs Amsterdam eindigt met kleine winsten, TKH zakt

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met een bescheiden winst gesloten. Beleggers hadden in de aanloop naar nieuwe inflatiegegevens uit de Verenigde Staten oog voor de Amerikaanse producentenprijzen, die leken te wijzen op afkoelende prijsstijgingen. Op het Damrak verloor technologieconcern TKH na een tegenvallend halfjaarbericht.

De AEX-index eindigde 0,4 procent hoger op 888,91 punten. De MidKap sloot 0,1 procent hoger op 865,78 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,5 procent.

TKH was bij de middelgrote beursfondsen de grootste verliezer met een min van 5,4 procent. Het in digitalisering en automatisering gespecialiseerde bedrijf boekte in de eerste zes maanden van het jaar een lagere omzet en winst dan een jaar eerder. Topman Alexander van der Lof kondigde kostenbesparingen van jaarlijks zo'n 15 miljoen euro aan.

Adyen

Bij de AEX-fondsen was betalingsverwerker Adyen (plus 3,3 procent) de grootste winnaar. Staalfabrikant ArcelorMittal eindigde onderaan met een verlies van 1,7 procent.

Uit de Verenigde Staten kwamen cijfers over de prijzen die fabrikanten vragen. Die stegen minder hard dan economen hadden verwacht, wat een opsteker is voor beleggers die hopen op een daling van de inflatie.

Inflatie VS

Woensdag verschijnt nieuwe informatie over de inflatie in 's werelds grootste economie . Die maakt mogelijk duidelijk of de prijsstijgingen voldoende zijn getemperd voor de Federal Reserve om de rente te verlagen.

Op de Amerikaanse beurzen waren plussen te zien, wat het optimisme verder versterkte. Ook de Japanse beurs eindigde met forse winst.

Pandora

In Kopenhagen boog de Deense sieradenverkoper Pandora een eerder koersverlies om in een winst van bijna 4 procent, na beter dan verwachte cijfers. Ook verhoogde het bedrijf voor de tweede keer dit jaar de groeiverwachtingen. HelloFresh werd 19 procent meer waard in Frankfurt, na goed ontvangen resultaten van de Duitse bezorger van maaltijdboxen en kant- en klaarmaaltijden.

De euro was 1,0948 dollar waard, vergeleken met 1,0934 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,9 procent minder op 78,59 dollar. Brentolie werd 1,7 procent goedkoper op 80,90 dollar per vat.