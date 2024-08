Vollering wint tijdrit Tour in Rotterdam en verovert gele trui

ROTTERDAM (ANP) - Demi Vollering heeft de tijdrit in de Tour de France Femmes op haar naam geschreven. De 27-jarige wielrenster van SD Worx - Protime bleef op het parcours van 6,3 kilometer door het centrum van Rotterdam regerend wereldkampioene Chloé Dygert uit de Verenigde Staten vijf seconden voor. Landgenote Loes Adegeest werd derde.

Vollering neemt ook de leiderstrui over van Charlotte Kool, de sprintster die de eerste twee etappes won in Den Haag en Rotterdam.

Voor Vollering is het de tweede etappezege in de Tour de France. De titelverdedigster won vorig jaar de bergrit op de Tourmalet waarmee ze ook de leiding in het klassement greep.

De Tour de France Femmes gaat woensdag verder met een etappe van Valkenburg naar Luik, deels over de parcoursen van de klassiekers Amstel gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. De Ronde van Frankrijk duurt tot en met zondag.