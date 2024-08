Koffieprijs daalt na afgenomen zorgen over vorst in Brazilië

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Arabicakoffiebonen zijn goedkoper geworden op de grondstoffenmarkt in New York, nadat de prijzen maandag flink waren gestegen. Dat kwam door angst voor vorst deze week in Brazilië, een belangrijke producent van koffiebonen waar het nu winter is. Maar de vorstschade aan koffiebonenteelten in dat land lijkt tot nu toe mee te vallen.

De prijzen voor de meest verhandelde termijncontracten voor de bonen zijn dinsdag zo'n 4 procent gedaald. Maandag waren de prijzen tot 7 procent gestegen, de sterkste prijsstijging in weken.

"We horen dat de schade niet zo erg is als aanvankelijk werd gevreesd", zegt grondstoffenbroker Alex Boughton bij Sucden Financial. Hij verwacht dat de markt hier tot in elk geval dit weekend wel hevig op blijft reageren.