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Aandelenbeurs in Amsterdam herstelt van dreun voor chipfondsen

Economie
door anp
donderdag, 04 juni 2026 om 17:50
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AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een bescheiden winst de handel uitgegaan. Daarmee werkte hoofdgraadmeter AEX verliezen van eerder op de dag weg. De beurskoers van chipbedrijven stond aanvankelijk onder druk door tegenvallende prognoses van de Amerikaanse chipmaker Broadcom, maar de koers van zwaargewicht ASML herstelde op het Damrak.
De AEX sloot 0,3 procent hoger op 1046,82 punten. Chipmachinemaker ASML boog een koersverlies om tot een plus van 0,9 procent. Andere chipbedrijven in de AEX eindigden nog wel lager, met verliezen tot 1,7 procent voor Besi en ASMI.
Beleggers verwerkten een omzetraming van Broadcom voor het lopende kwartaal die lager was dan analisten in doorsnee hadden verwacht. Het bedrijf ontwikkelt zich steeds meer tot een belangrijke leverancier van AI-chips, dus werd het kwartaalbericht gezien als barometer voor de investeringen in kunstmatige intelligentie.
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