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Levenslang geëist tegen beklaagde aanslag op markt in Maagdenburg

Samenleving
door anp
donderdag, 04 juni 2026 om 18:21
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MAAGDENBURG (ANP/DPA) - Aanklagers in Maagdenburg hebben een levenslange gevangenisstraf geëist tegen Taleb A. om een aanslag op een kerstmarkt in de stad. Daarbij werden op 20 december 2024 zes mensen gedood en raakten circa driehonderd anderen gewond. Hij wordt berecht wegens zes moorden en pogingen tot moord.
De nu 51-jarige beklaagde reed met een auto in op de kerstmarkt. Hij komt uit Saudi-Arabië en werkte in Duitsland als arts. Hij was bekend bij de politie voor de aanslag door bedreigingen en hij uitte een diepe afkeer van de islamitische leer.
De dader plande de aanslag zorgvuldig. Een ideologisch motief ontbreekt. Volgens een psychiater betrokken bij het onderzoek heeft de beklaagde een narcistische persoonlijkheidsstoornis en een enorme behoefte aan aandacht.
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