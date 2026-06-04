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Ook Nederland wil Russische toeristen weren uit de EU

Samenleving
door anp
donderdag, 04 juni 2026 om 17:47
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LUXEMBURG (ANP) - Nederland heeft zich aangesloten bij het verzoek van Zweden om Russische toeristen te weren uit de EU. Dat "verzoek is terecht", zei minister Bart van den Brink (Migratie, CDA) donderdag in Luxemburg.
De Zweedse minister Johan Forssell (Migratie) wil visumbeperkingen voor Russische burgers. Zweden wil een "einde maken aan winkelweekeinden en aan luxe reizen naar Europa terwijl Oekraïners sterven op het slagveld. Deze situatie is volkomen absurd en moet stoppen", lichtte de minister donderdag in Luxemburg aan de pers toe.
Van den Brink erkent dat de EU met het verstrekken van toeristenvisa aan Rusland een "dubbel signaal" afgeeft. "Voor de lokale en de toeristische economie van dat land is het misschien wel heel goed, maar daarmee blijven we het signaal afgeven naar Rusland van 'blijf maar komen'. Dus Nederland heeft zich aangesloten bij de wens om daar strikter in te zijn."
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