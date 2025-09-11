Aandelenbeurs in Amsterdam sluit met winst na rentepauze ECB

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een winst gesloten. Ook op andere beurzen in Europa stegen de belangrijkste graadmeters na het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Die hield zoals verwacht de leenkosten onveranderd op 2 procent.

ECB-president Christine Lagarde zei dat de periode van afzwakkende inflatie voorbij is, waardoor beleggers de kans groter achten dat de cyclus van renteverlagingen voorbij is. Lagarde sprak ook van "evenwichtigere" risico's voor de economie, terwijl de ECB eerder vooral op risico's van een afzwakkende economie wees.

De AEX-index eindigde 0,5 procent hoger op 905,73 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 898,61 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen respectievelijk 0,8 en 0,3 procent. Londen sloot ongeveer 0,8 procent hoger.

"De markten hebben nog steeds ingeprijsd dat de ECB op 2 procent blijft tot het einde van het jaar en de horde voor nog een renteverlaging is tamelijk hoog", zei Roelof Salomons, beleggingsstrateeg bij vermogensbeheerder BlackRock in een reactie op het rentebesluit.

ING-econoom Carsten Brzeski wees er in een commentaar ook op dat de lat voor een renteverlaging hoog ligt. Toch staat de deur volgens hem nog altijd op een kier voor lagere leenkosten, bijvoorbeeld als de inflatie naar de mening van de ECB lange tijd te laag is.

Dollar

Beleggers hadden ook oog voor macro-economische data uit de Verenigde Staten. De inflatie op maandbasis was er iets sterker dan economen hadden verwacht. Tegelijkertijd wees het hoogste aantal wekelijkse uitkeringsaanvragen van de afgelopen vier jaar op een afzwakkende arbeidsmarkt.

De dollar kwam wat onder druk te staan na het nieuws. De euro won ten opzichte van de Amerikaanse munt bijna 0,3 procent en was 1,1737 dollar waard.

Olie zakte in prijs nadat het Internationaal Energieagentschap een nog groter olie-overschot in 2026 had voorspeld. Een vat Amerikaanse olie werd 1,9 procent minder waard en kostte 62,46 dollar per vat. Brentolie zakte 1,7 procent in prijs tot 66,37 dollar per vat.