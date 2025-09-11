Aartsen wil doelen circulaire economie 'actualiseren'

DEN HAAG (ANP) - Demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (Milieu) wil de doelen om een kringloopeconomie te bereiken "actualiseren". Dat heeft hij gezegd in een debat over dat onderwerp. "We gaan kijken wat er nodig is om het aan de ene kant realistisch te maken, zonder dat je weer zwabberbeleid gaat krijgen."

Het doel is nu nog dat Nederland in 2050 helemaal circulair is, wat betekent dat er amper afval is en nauwelijks nieuwe 'dode' grondstoffen zoals metalen nodig zijn. In 2030 moet het grondstoffengebruik gehalveerd zijn ten opzichte van 2016.

In het idee van een kringloopeconomie blijft Aartsen wel geloven. "Als je een analyse maakt van de Nederlandse economie op dit moment, maar ook waar we over vijftig jaar onze boterham mee verdienen, dan kom je erachter dat circulaire economie een keiharde economische no-brainer is", zei de VVD'er. "De Nederlandse economie zal het in de toekomst moeten hebben van het feit dat we schoner zijn, slimmer zijn, efficiënter zijn."

Het Planbureau voor de Leefomgeving noemde het dit voorjaar "heel erg onwaarschijnlijk" dat Nederland het halveringsdoel in 2030 haalt. "Steviger beleid" is volgens het planbureau nodig om de overstap naar een kringloopeconomie te versnellen.

Van een afzwakking wil Aartsen nog niet spreken. Na het debat zei hij tegen het ANP: "Actualiseren betekent gewoon kijken wat er nu realistisch is en wat we op dit moment kunnen halen." De staatssecretaris verwacht "half oktober, begin november" met nieuwe doelen te komen.