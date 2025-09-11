Haarlem wil Frans Hals Museum op nieuwe plek om de hoek

HAARLEM (ANP) - Haarlem wil het Frans Hals Museum verhuizen naar het voormalige ziekenhuiscomplex Egelantier aan de Gasthuisvest, vlak bij het huidige hoofdgebouw. Die plek is volgens het college van burgemeester en wethouders het beste voor de toekomst van het museum. In oktober besluit de gemeenteraad over de voorkeurslocatie.

Volgens het stadsbestuur zijn het huidige gebouw aan het Groot Heiligland en de Hal aan de Grote Markt verouderd en niet meer geschikt voor het tentoonstellen van kostbare kunstwerken. Daarom zijn drie opties onderzocht voor de toekomstige huisvesting van het museum.

De eerste optie is om de huidige panden te verbouwen. De tweede optie is om het museum alleen nog in het pand aan het Groot Heiligland te huisvesten met een ondergrondse uitbreiding. Verhuizen naar de Gasthuisvest is de derde optie en die scoort het best "op technische, inhoudelijke en financiële aspecten".

Volgens het college is voor alle varianten een investering nodig van minimaal 77 miljoen euro.