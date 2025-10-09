Aandelenbeurzen in New York sluiten met verlies na recordopmars

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verliezen gesloten. Beleggers lijken voorzichtiger te worden nu de overheidssluiting in de Verenigde Staten aanhoudt. Ook leven er zorgen over mogelijk overgewaardeerde aandelen, na de recordstanden op Wall Street van een dag eerder.

De Dow-Jonesindex verloor 0,5 procent tot 46.358,42 punten. De bredere S&P 500 zakte 0,3 procent tot 6735,11 punten en techbeurs Nasdaq eindigde 0,1 procent lager op 23.024,63 punten.

De topman van de grote zakenbank JPMorgan Chase, Jamie Dimon, zei in een interview dat hij bezorgd was over de mogelijkheid van een forse correctie op de aandelenbeurzen. Het grote optimisme over kunstmatige intelligentie is volgens hem terecht, maar zorgt er ook voor dat sommige beursfondsen overgewaardeerd zijn. Daarnaast kunnen geopolitieke spanningen voor druk op de financiële markten zorgen, waarschuwde hij.

Verlagen van leenkosten

Beleggers hadden ook aandacht voor toespraken van kopstukken van de Federal Reserve. Fed-bestuurder Michael Barr zei dat er voorzichtigheid is geboden bij het verder verlagen van de rente. De president van de lokale Federal Reserve van New York, John Williams, toonde zich in een interview juist voorstander van het verder verlagen van de leenkosten.

Enkele grote beursgenoteerde bedrijven kwamen ook met kwartaalcijfers. PepsiCo rapporteerde een licht gestegen omzet en won ruim 4 procent. Het bedrijf achter merken als Pepsi en Lay's benoemde ook een nieuwe financieel directeur.

Tesla zakt

Delta Air Lines behoorde ook tot de winnaars met een plus van ruim 4 procent. De luchtvaartmaatschappij verraste positief met de cijfers over de afgelopen periode. Ook was het concern optimistisch over het vierde kwartaal dankzij stijgende ticketprijzen en een sterke vraag naar vliegreizen.

Autofabrikant Tesla zakte 0,7 procent. De Amerikaanse toezichthouder voor het wegverkeer onderzoekt meldingen over ongelukken met Tesla's waarbij functies voor automatisch rijden een rol zouden hebben gespeeld.

De euro was 1,1564 dollar waard, tegenover 1,1551 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijzen voor Amerikaanse olie en Brentolie zakten net geen 2 procent.