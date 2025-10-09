ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump spreekt zondag in Israëlisch parlement

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 22:40
anp091025255 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - Donald Trump zal zondag de Knesset toespreken, het Israëlische parlement. Daartoe heeft de voorzitter van de Knesset, Amir Ohana, de Amerikaanse president officieel uitgenodigd, meldt het Israëlische medium N12 op X. Bij het bericht zit een foto van de uitnodiging.
Daarin spreekt Ohana vol lof over Trumps rol in de totstandkoming van de vredesdeal, waarover nog wordt gestemd in datzelfde parlement. "Uw leiderschap, moed, volhardendheid en visie hebben niet slechts geleid tot een deal over de vrijlating van alle op 7 oktober door Hamas meegenomen gijzelaars, maar evenwel tot een ongekend regionaal akkoord, dat is geaccepteerd door vrijwel ieder land in het Midden-Oosten."
Trump zei al te willen afreizen naar Israël, eraan toevoegend dat hij hoopt nog op tijd te zijn voor de vrijlating van de gijzelaars. Dat zou "maandag of dinsdag" moeten gebeuren.
Het wordt de eerste toespraak van een Amerikaanse president sinds 2008, toen George W. Bush daar sprak.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 524434660

10 dingen die mannen graag horen en 10 dingen waar ze bang voor zijn

ANP-537947780

PVV blijft ruim de grootste in nieuwe Peilingwijzer, winst voor D66 en JA21

ANP-538702018

Pieter Omtzigt opeens weer in de spotlights: ‘Het gaat goed’

ANP-422510636

De reputatie van kamerlid Gijs van Dijk werd met donderend geraas vernietigd. Nu hij onschuldig blijkt blijft het doodstil

Trump-health-checkup

Trump ondergaat de jaarlijkse medische keuring. Na een half jaar

gandr-collage (14)

De satellieten van Musk beginnen uit de lucht te vallen. Letterlijk

ANP-538593799

Schandaal in Australië: Deloitte produceert peperduur rapport vol AI-onzin, overheid krijgt 290.000 euro terug

Loading