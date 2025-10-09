Trump spreekt zondag in Israëlisch parlement

WASHINGTON (ANP/RTR) - Donald Trump zal zondag de Knesset toespreken, het Israëlische parlement. Daartoe heeft de voorzitter van de Knesset, Amir Ohana, de Amerikaanse president officieel uitgenodigd, meldt het Israëlische medium N12 op X. Bij het bericht zit een foto van de uitnodiging.

Daarin spreekt Ohana vol lof over Trumps rol in de totstandkoming van de vredesdeal, waarover nog wordt gestemd in datzelfde parlement. "Uw leiderschap, moed, volhardendheid en visie hebben niet slechts geleid tot een deal over de vrijlating van alle op 7 oktober door Hamas meegenomen gijzelaars, maar evenwel tot een ongekend regionaal akkoord, dat is geaccepteerd door vrijwel ieder land in het Midden-Oosten."

Trump zei al te willen afreizen naar Israël, eraan toevoegend dat hij hoopt nog op tijd te zijn voor de vrijlating van de gijzelaars. Dat zou "maandag of dinsdag" moeten gebeuren.

Het wordt de eerste toespraak van een Amerikaanse president sinds 2008, toen George W. Bush daar sprak.