GroenLinks-PvdA en VVD botsen in debat over huurregels

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 22:37
DEN HAAG (ANP) - Kandidaten van GroenLinks-PvdA en VVD zijn donderdagavond in aanvaring gekomen over regels voor de middenhuur. "Het stapelen van regels is bij GroenLinks-PvdA veel belangrijker dan het stapelen van stenen", zei Jurgen Nobel, demissionair staatssecretaris van Participatie en Integratie en VVD-kandidaat, in een verkiezingsdebat in De Balie.
Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop (GroenLinks-PvdA) verdedigde de regels die inmiddels ruim een jaar gelden om de huurprijzen in de middenhuursector omlaag te brengen. Nobel sprak juist van een "afgrijselijke wet".
Volgens Nobel hadden de experts gelijk die vooraf waarschuwden dat de wet voor meer verkoop van huurwoningen zou zorgen. De Raad van State noemde dat een "reëel risico". De Hoop antwoordde: "Ik vind het een opluchting dat ik een staatssecretaris in dit kabinet hoor die wel naar advies van de Raad van State wil luisteren."
