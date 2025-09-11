ECONOMIE
Venezuela stelt leger op aan grens en is "klaar voor strijd"

Samenleving
door anp
donderdag, 11 september 2025 om 15:51
anp110925148 1
CARACAS (ANP/RTR) - Venezuela zet op 284 "frontposities" aan zijn landsgrenzen een combinatie van leger, politie en 'civiele verdediging' in, meldt de Venezolaanse president Nicolás Maduro op een lokale tv-zender. "We zijn klaar voor de gewapende strijd, als deze zich aandient", sprak hij. Maduro noemde niet om hoeveel troepen het gaat.
Het is een escalatie in de oplopende spanningen tussen Venezuela en de VS. De Amerikaanse president Donald Trump zou volgens Maduro uit zijn op diens aftreden en daarvoor betrokkenheid bij de drugshandel in het land gebruiken als stok om mee te slaan. Maduro en zijn regering hebben die aantijgingen altijd ontkend.
De afgelopen tijd hebben de Amerikanen een flinke maritieme aanwezigheid opgebouwd in de Caribische Zee, waaraan Venezuela ongeveer 2700 kilometer kustlijn heeft. Ook werd een Venezolaanse boot met elf opvarenden, die volgens de Amerikanen drugs vervoerde, uitgeschakeld door de VS en stationeerde het land tien F-35's in het nabijgelegen Puerto Rico.
