ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kallas wijst normaliseren betrekkingen met Moskou van de hand

Samenleving
door anp
dinsdag, 17 maart 2026 om 15:13
anp170326158 1
BRUSSEL (ANP/RTR) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas wijst de oproep van de Belgische premier Bart De Wever af om de betrekkingen met Moskou te normaliseren. Hiermee zou volgens De Wever de toegang tot goedkope Russische olie kunnen worden hersteld.
De opmerkingen van De Wever staan haaks op het officiële EU-beleid tegen Rusland. De EU wil de druk op Rusland juist opvoeren met meer sancties.
Ook is afgesproken het gebruik van Russische fossiele brandstoffen af te bouwen. Inkomsten uit olie spekken de Russische oorlogskas. De EU wil Rusland via sancties dwingen tot vredesonderhandelingen met Oekraïne.
Achter gesloten deuren
De Wever zei ook dat Europese leiders het achter gesloten deuren met hem eens waren, maar dat "niemand het hardop durft te zeggen". Kallas vertelde persbureau Reuters in een interview dat ze die indruk niet heeft.
Kallas benadrukt dat de EU Rusland niet moet geven wat het wil, "want hun trek zal alleen maar toenemen". Ze doelt op het voeren van oorlog om meer land in te nemen.
loading

174771581_m

schermafbeelding-2026-03-07-om-06-69abba076894f

jan smit verbleef een maand in spaanse kliniek1582004654

USS-Tripoli-2500-Marines-headed-to-Middle-East

did-obama-just-tease-a-2028-comeback-cryptic-post-fuels-buzz

generated-image

Loading