Mannen van 22 en 30 jaar aangehouden om schietincident in Tilburg

TILBURG (ANP) - De politie heeft dinsdag twee mannen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij een schietincident in Tilburg, meldt de politie woensdag. Het gaat om een 22-jarige Tilburger en een 30-jarige man uit die stad.

De politie kreeg rond 18.00 uur een melding binnen over het incident aan de Corellistraat in het noorden van de Brabantse stad. In de wijk zouden meerdere schoten zijn gehoord. Agenten troffen er drie beschadigde huizen en een beschadigde auto aan.

Ook vonden de agenten een bloedspoor. Kort erna meldden twee gewonde mannen zich bij een ziekenhuis. Zij zijn aangehouden. Daarnaast vermoedt de politie dat er nog meer mensen bij het incident betrokken zijn. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen.