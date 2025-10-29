Aandelenbeurzen New York sluiten gemengd na rentebesluit Fed

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn met een gemengd beeld gesloten. Beleggers verwerkten de tweede renteverlaging op rij door de Federal Reserve en de toelichting van centralebankvoorzitter Jerome Powell. Die waarschuwde dat het nog verre van een uitgemaakte zaak is dat het rentetarief in december weer omlaag gaat.

Die opmerking leek de financiële markten wat schrik aan te jagen, omdat veel beleggers er eigenlijk al vanuit gingen dat de Fed de leenkosten in de Verenigde Staten eind dit jaar nog eens verlaagt. Dat beleidsmakers dit keer instemden met een verlaging met een kwart procentpunt, had te maken met zorgen over een afzwakkende arbeidsmarkt.

Uiteindelijk sloot de S&P 500 vrijwel vlak op 6890,59 punten, na eerder op de dag op winst te hebben gestaan. De Dow-Jonesindex verloor 0,2 procent tot 47.632,00 punten. Techbeurs Nasdaq steeg 0,6 procent tot 23.958,47 punten.