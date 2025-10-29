ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Aandelenbeurzen New York sluiten gemengd na rentebesluit Fed

Economie
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 21:22
anp291025336 1
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn met een gemengd beeld gesloten. Beleggers verwerkten de tweede renteverlaging op rij door de Federal Reserve en de toelichting van centralebankvoorzitter Jerome Powell. Die waarschuwde dat het nog verre van een uitgemaakte zaak is dat het rentetarief in december weer omlaag gaat.
Die opmerking leek de financiële markten wat schrik aan te jagen, omdat veel beleggers er eigenlijk al vanuit gingen dat de Fed de leenkosten in de Verenigde Staten eind dit jaar nog eens verlaagt. Dat beleidsmakers dit keer instemden met een verlaging met een kwart procentpunt, had te maken met zorgen over een afzwakkende arbeidsmarkt.
Uiteindelijk sloot de S&P 500 vrijwel vlak op 6890,59 punten, na eerder op de dag op winst te hebben gestaan. De Dow-Jonesindex verloor 0,2 procent tot 47.632,00 punten. Techbeurs Nasdaq steeg 0,6 procent tot 23.958,47 punten.
loading

POPULAIR NIEUWS

120952458 l normal none

Dit gebeurt er als je stopt met koffie drinken

183014586 l normal none

Tien voedingsmiddelen die schadelijk zijn voor de lever

ANP-540621237

Van bunkers tot superintelligentie: hoe de tech-elite zich voorbereidt op het einde der tijden

ANP-309786999

Honden in Tsjernobyl hebben een blauwe vacht

shutterstock_2498486499

Houd je aan deze 5 regels voor een gezond hart

ANP-429478753

Waarom millennials meer kans op kanker hebben dan hun ouders

Loading