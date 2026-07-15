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Aanhoudende droogte kan problemen opleveren voor papierindustrie

Economie
door anp
woensdag, 15 juli 2026 om 14:53
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HOOFDDORP (ANP) - De papierindustrie ondervindt op dit moment nog geen grote problemen als gevolg van de droogte. Dat laat de Koninklijke Vereniging van Nederlandse papier- en kartonfabrieken (VNP) desgevraagd aan ANP weten. Als de droogte aanhoudt, kan dit echter wel grote gevolgen hebben, aldus de belangenvereniging. "De papierindustrie heeft water nodig om te kunnen produceren en beschikt daarvoor niet over een reëel alternatief."
VNP laat weten dat de problemen door de droogte nog niet zo groot zijn, maar dat de omstandigheden wel al uitdagender worden. "Een van onze leden is gevraagd om tijdelijk geen oppervlaktewater meer in te nemen en over te schakelen op grondwater." Daarnaast zorgt de warmte er volgens VNP voor dat water uit rivieren en kanalen een hogere temperatuur heeft. Daardoor moeten fabrieken extra maatregelen nemen om het na zuivering terug te brengen naar oppervlaktewater.
Mocht de overheid ingrijpen en het watergebruik aan banden leggen, dan kunnen fabrieken hun productie gedeeltelijk of mogelijk volledig stilleggen. De overheid heeft daarvoor een zogenoemde verdringingsreeks. Dit is een rangorde voor de verdeling van de hoeveelheid water bij waterschaarste. De papierindustrie moet daarbij andere categorieën, zoals veiligheid en nutsvoorzieningen, voor laten gaan.
VNP benadrukt wel dat de papierindustrie zich al langere tijd op drogere perioden voorbereidt. "Papierfabrieken investeren continu in een lager watergebruik, hergebruik van proceswater en innovatieve oplossingen om de waterkringloop verder te sluiten. Daarmee wordt de afhankelijkheid van nieuw water stap voor stap kleiner."
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