Hoogste uitstoot door natuurbranden in Spanje in 23 jaar

Samenleving
door anp
woensdag, 20 augustus 2025 om 12:14
anp200825104 1
BONN (ANP) - Door de natuurbranden in verschillende regio's in Spanje is de landelijke uitstoot veroorzaakt door dit soort branden op zijn hoogste punt in 23 jaar. Eerst lag deze uitstoot nog onder het gemiddelde, maar binnen een week tijd zijn de emissies omhooggeschoten, meldt klimaatdienst Copernicus woensdag.
Door de hevige branden in onder meer Castilië en León, Galicië, Asturië en Extremadura zijn duizenden mensen geëvacueerd. De luchtkwaliteit in grote delen van Spanje is ernstig verslechterd. De concentraties van fijnstof in de lucht liggen ver boven de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ook in Portugal woeden branden, met name in het noorden en recent ook in het centrale deel van het land.
Hitte, droogte en wind wakkerden de branden aan. Een aantal mensen is overleden door de natuurbranden en tientallen raakten gewond. Volgens Spaanse media lijken brandweerlieden de overhand te krijgen op de natuurbranden, mede door dalende temperaturen en de kans op regen.
